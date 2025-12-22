УМБАЛ-Бургас отдаде последна почит към уважаван специалист
©
От болницата публикуваха съболезнователен адрес до семейството на медика, използвайки възможността да му отдадат дължимото за неуморната работа в полза на обществото през годините.
"Д-р Матев остави ярка и трайна следа в историята на УМБАЛ Бургас. Два пъти директор на болницата и дългогодишен завеждащ на отделението по реанимация, създател и ръководител на Отделението за долекуване и продължително лечение, той посвети целия си професионален път на медицинската наука. Той беше колега, приятел и морален ориентир. В най-трудните моменти д-р Матев носеше спокойствие, увереност и човечност.
С изтънчените си обноски, аристократичен дух и искрено отношение към хората той създаваше около себе си уважение и доверие. За него всички бяха приятели – той разговаряше с всеки, изслушваше и подаваше ръка, без да се поставя над другите.
Загубата му е дълбоко лична за всички нас. Ще го помним с усмивката му, с мъдрата дума в точния момент и с примера, който ни остави – как се лекува не само с умения, но и със сърце.
Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да го познават и работят с него.
Поклон пред светлата му памет", написаха от УМБАЛ-Бургас.
Съболезнования за кончината на д-р Матев изказа и кметът на Бургас Димитър Николов.
"Поклон пред паметта на един невероятен професионалист, лекар и човек. Д-р Георги Матев ще остане в съзнанието на бургазлии като уважаван медик, един от най-добрите специалисти в своята област. Заедно с него сме работили рамо до рамо за развитието на Бургаската болница. Поднасям най-искрените си съболезнования по повод кончината на д-р Георги Матев на неговото семейство, близки и приятели. Той е човек, който оставя ярка следа и ще липсва на всички ни. Поклон пред паметта му.“
Поклонението ще бъде днес от 11:00 ч. в Ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирв...
20:15 / 21.12.2025
Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас
16:29 / 19.12.2025
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Център...
14:51 / 19.12.2025
Мащабен проект събира три социални услуги под един покрив в Бурга...
14:19 / 19.12.2025
З0 семейства получиха ваучери и хранителни пакети преди празницит...
13:17 / 19.12.2025
Подготовката за Giro d'Italia тече с пълна сила
12:23 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.