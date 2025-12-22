Сподели close
Почина д-р Георги Матев – дългогодишен началник на отделението по реанимация в УМБАЛ-Бургас, бивш изпълнителен директор на здравното заведение.

От болницата публикуваха съболезнователен адрес до семейството на медика, използвайки възможността да му отдадат дължимото за неуморната работа в полза на обществото през годините.

"Д-р Матев остави ярка и трайна следа в историята на УМБАЛ Бургас. Два пъти директор на болницата и дългогодишен завеждащ на отделението по реанимация, създател и ръководител на Отделението за долекуване и продължително лечение, той посвети целия си професионален път на медицинската наука.  Той беше колега, приятел и морален ориентир. В най-трудните моменти д-р Матев носеше спокойствие, увереност и човечност. 

С изтънчените си обноски, аристократичен дух и искрено отношение към хората той създаваше около себе си уважение и доверие. За него всички бяха приятели – той разговаряше с всеки, изслушваше и подаваше ръка, без да се поставя над другите.

Загубата му е дълбоко лична за всички нас. Ще го помним с усмивката му, с мъдрата дума в точния момент и с примера, който ни остави – как се лекува не само с умения, но и със сърце.

Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да го познават и работят с него.

Поклон пред светлата му памет", написаха от УМБАЛ-Бургас.

Съболезнования за кончината на д-р Матев изказа и кметът на Бургас Димитър Николов.

"Поклон пред паметта на един невероятен професионалист, лекар и човек. Д-р Георги Матев ще остане в съзнанието на бургазлии като уважаван медик, един от най-добрите специалисти в своята област. Заедно с него сме работили рамо до рамо за развитието на Бургаската болница. Поднасям най-искрените си съболезнования по повод кончината на д-р Георги Матев на неговото семейство, близки и приятели. Той е човек, който оставя ярка следа и ще липсва на всички ни. Поклон пред паметта му.“

Поклонението ще бъде днес от 11:00 ч. в Ритуалната зала на Гробищен парк Бургас.