УМБАЛ Бургас отново отбеляза рекорд по брой кръводарители
Регистрираните желаещи за миналата година са 11 213, а реалните дарители – 9812, като останалите са отпаднали по медицински показатели. Настоящият резултат надгражда успеха на 2024 г. и утвърждава града като водещ пример в страната по отношение на доброволното и безвъзмездно кръводаряване.
Данните говорят за устойчива тенденция на растеж и засилена обществена ангажираност. От общия брой дарители за миналата година 2 060 са жени, а 7 752 – мъже. Особено обнадеждаващ е фактът, че 3 060 души са дарили кръв за първи път, което показва разширяване на доброволческата общност и повишена информираност сред младите хора.
Дарената кръв е помогнала на 12 237 пациенти, настанени във всички бургаски болници. Това са хора, претърпели спешни и планови операции, родилки, деца, пациенти с онкохематологични и хронични заболявания, както и пострадали при инциденти. Всеки дарител е допринесъл за спасяването на няколко човешки живота.
За цялата история на организираното кръводаряване в региона не е постиган толкова голям брой дарители. Ръководството на УМБАЛ – Бургас изразява искрена благодарност към всички доброволци, към институциите, организациите и общините в региона за активната подкрепа и партньорство в кампаниите по кръводаряване.
Част от успеха се дължи на изнесените акции, които болницата засили в края на миналата и началото на тази година. Екипите посетиха общините Несебър, Карнобат, а на 19 февруари предстои акция в Айтос. Наблюденията са, че по време на изнесените акции идват повече млади хора и жени.
