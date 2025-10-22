ЗАРЕЖДАНЕ...
УМБАЛ Бургас представя опита си на национални и международни форуми
Отделението по ревматология се включи в две научни конференции с четири доклада, посветени на промените в ревматичния статус на човека с напредване на възрастта — тема с висока обществена значимост на фона на застаряващото население и увеличената продължителност на живота. Тази година екипът представи своя опит и на Световния конгрес по мускулно-скелетни заболявания в Рим.
Три доклада на Клиниката по ортопедия на УМБАЛ Бургас бяха одобрени от научното жури на 16-ия национален конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) – водещото събитие у нас в областта на ортопедията, травматологията, физиотерапията и спортната медицина с международно участие.
Отделенията по акушерство и гинекология и по неврохирургия представиха съвместен доклад на Международния конгрес на Европейската асоциация на неврохирургичните общества във Виена, посветен на подходите за раждане при жени с лумбална дискова херния. Това подчертава значението на екипната, мултидисциплинарна работа между различни специалности. Отделението по гинекология участва и в още две есенни конференции с иновации в областта на женското здраве.
Случай от практиката на неврохирурзите в УМБАЛ Бургас бе докладван и на 23-ата Национална конференция по неврохирургия този месец.
През 2025 г. повече от десет отделения и структури на болницата участват с доклади и изследвания в научни форуми, сред които микробиология, педиатрия, съдова хирургия, анестезиология и реанимация и други. Все по-значима е и ролята на професионалистите по здравни грижи, които представят собствени практически изследвания и иновации в грижата за пациента.
Регулярното присъствие на УМБАЛ Бургас на научната сцена доказва, че висококачествената медицинска практика върви ръка за ръка с научното развитие. Болницата продължава да насърчава своите специалисти – лекари, медицински сестри и акушерки – да участват активно в научни форуми, обучения и изследователски проекти, които изграждат бъдещето на здравеопазването в региона и страната.
