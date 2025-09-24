ЗАРЕЖДАНЕ...
|УМБАЛ Бургас рестартира Отделението по гинекология
От началото на юни Отделението по гинекология вече се ръководи от д-р Златко Кироваков, д.м., акушер-гинеколог с дългогодишен клиничен и преподавателски опит и защитена дисертация, посветена на рисковите бременности: "Превенция на репродуктивни неуспехи и постнатални усложнения при жени с генетично обусловена тромбофилия". Той анализира близо 500 случая и предлага иновативен терапевтичен алгоритъм. Д-р Кироваков въвежда научния подход в клиничната практика и поставя ясен фокус върху скрининга и превенцията – включително при прееклампсия, преждевременно раждане и гестационен диабет.
Промените в Отделението по гинекология вече са видими, като работата по подобряване на условията за пациентките продължава. То има богата история и над 80-годишна традиция. През годините тук са работили едни от най-уважаваните имена в българската гинекология, изградили школата и репутацията му като едно от водещите звена в Южна България. Днес тази традиция намира нов израз в модерните подходи, обновена техника и приемственост в грижата за женското здраве. И до днес само УМБАЛ Бургас в Югоизточна България разполага със сектор по патологична – рискова бременност. Все по-често акушер-гинеколозите от други лечебни заведения насочват пациентки именно тук, благодарение на съчетанието от опит, модерна апаратура и близостта на висококвалифицирано неонатологично отделение. Това е особено важно при преждевременни раждания. Съвсем скоро тук ще бъдат извършвани фетална морфология и скрининг за хромозомни аномалии, включително ранна диагностика в 11–13 гестационна седмица. Именно тогава може да се установят тежки структурни аномалии на плода, както и да се оцени рискът от прееклампсия или други усложнения, при които навременната интервенция има ключово значение.
Тази дейност ще бъде поета от д-р Стефани Маркова, която заминава на специализация по фетална медицина в Института по фетална медицина в Кралския колеж в Лондон. Ръководството на УМБАЛ – Бургас подкрепя активно новите инициативи, включително подобряване на битовите условия и осигуряване на нова техника. Днес в Отделението по гинекология се обучават специализанти, студенти по медицина и бъдещи акушерки – още едно доказателство за възраждането на структурата не само като лечебно, но и като академично средище.
Доверието към екипа вдъхнови дарителска инициатива на фондация "Искам бебе" и съмишленици. Закупени са два фетални монитора, трансдюсер за близнаци, спално бельо, които вече са връчени на екипа. Очаква се доставка и на нови гинекологични столове.
