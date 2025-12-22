УМБАЛ Бургас с нова апаратура за детските отделения
Доставката включва съвременна медицинска техника за интензивно лечение, диагностика и транспорт на педиатрични пациенти, в това число оборудване за неинвазивна респираторна поддръжка, мониториране на жизнени показатели, ехографска диагностика, инфузионна терапия и дефибрилация, както и системи за безопасно затопляне и обработка на кръвни продукти и инфузионни разтвори.
Новата апаратура ще се използва в двете детски отделения на болницата, както и при диагностиката и лечението на новородени. Общата стойност на инвестицията е над 300 000 лева.
"Тази апаратура е изключително важна и ще ни помага да поддържаме на високо ниво педиатричната грижа. Благодарение на подкрепата на Министерството на здравеопазването и средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, УМБАЛ Бургас продължава целенасочено да инвестира в модерни технологии и по-добри условия за пациентите и медицинските екипи", коментира изпълнителният директор на УМБАЛ Бургас проф. д-р Владимир Гончев.
През двете детски отделения на болницата годишно преминават близо 4000 пациенти на възраст от 0 до 18 години. УМБАЛ Бургас остава най-търсеното лечебно заведение в региона за лечение на бебета и малки деца, въпреки наличието на други болници с педиатрични отделения.
