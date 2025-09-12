УМБАЛ Бургас се включва във важна инициатива

© УМБАЛ Бургас се включва в Европейската инициатива за безплатен ултразвуков скрининг за аневризма на коремната аорта.



Кампанията е част от Европейската инициатива за безплатен ултразвуков скрининг за аневризма на коремната аорта и се организира от Община Бургас и Сдружение "Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии", със съдействието на WINFOCUS (Световна организация за фокусирана ехография с пълен спектър). Внезапното разкъсване на аневризма е животозастрашаващо и крие висок риск от фатален изход. Ранното откриване позволява проследяване и, при необходимост, своевременно лечение.



На 18 септември 2025, от 9:00 до 18:00 часа в УМБАЛ Бургас ще се извършват безплатни ехографски изследвания в консултативния кабинет на Клиниката по съдова хирургия. Той се намира във втора база на Клиниката - до Инфекциозно отделение. Предварително запазване на часове не е необходимо. Ултразвуковото изследване за откриване на аневризма (болестно разширение) на коремната аорта е бързо и безопасно.



Всеки прегледан ще получи ясни указания на база на резултата – какво да предприеме при нужда.



Хората с повишен риск от аневризма на аортата са мъже над 65 години, пушачи, хора с фамилна обремененост с аневризма, наличие на някое и група от тези оплаквания – постоянна болка в корема, гърба или краката, усещане за пулсиране в корема, студена и лепкава кожа са групите с повишен риск, за които е важно да се възползват от инициативата. Прегледът е отворен за всеки желаещ. Предварително запазване на час и направление не са необходими.