ЗАРЕЖДАНЕ...
Убиецът от Люляково пред адвоката си: Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони
©
Младият мъж, който уби трима и рани 7-годишно дете, трудно пресъздавал реч, но разсъждавал нормално. Според адв. Кенов обаче той можел да пише и да се подписва като всеки друг човек. "Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони“ – това повтарял пред защитника си Мустафа.
"Загадка остава от къде е взета пушката и патроните. Той дава спорадични обяснения. Казва, че е живял в тоалетната на люляковския стадион“, каза още адвокатът му. По думите му единствената адекватна мярка за неотклонеие към момента е "задържане под стража“ - не само защото Фахри няма адрес за домашен арест и средства за парична гаранция, но и заради собствената му безопасност.
Повече вижте в нашето видео!
Още по темата
/
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
08:24
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предупредиха Бургас!
14:48
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.