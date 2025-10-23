Има поведение, далеч от нормалното на един зрял мъж – така описа тройния убиец от Люляково Фахри Мустафа, неговият служебен защитник адв. Стефан Кенов, предаде репортер наМладият мъж, който уби трима и рани 7-годишно дете, трудно пресъздавал реч, но разсъждавал нормално. Според адв. Кенов обаче той можел да пише и да се подписва като всеки друг човек. "Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони“ – това повтарял пред защитника си Мустафа."Загадка остава от къде е взета пушката и патроните. Той дава спорадични обяснения. Казва, че е живял в тоалетната на люляковския стадион“, каза още адвокатът му. По думите му единствената адекватна мярка за неотклонеие към момента е "задържане под стража“ - не само защото Фахри няма адрес за домашен арест и средства за парична гаранция, но и заради собствената му безопасност.