В детска градина "Пинокио“ в ж.к. "Меден рудник“ се проведе открита педагогическа ситуация по краезнание с децата от 4-та подготвителна група "Щурче“. Темата на занятието бе "Благодетелите“. Чрез интерактивна презентация, снимки, пъзели и интересни факти децата се запознаха с живота на най-големия благодетел на града ни - Александър Георгиев Коджакафалията, когото хората са нарекли още "Бащата на Бургас“.Гости на откритото занятие бяха: ст. ик. доц. д-р Захарий Дечев – автор на общинската програма по краезнание "Моят град Бургас“, Кичка Стефанова – директор на ЦПЛР-Бургас и директорът на детското заведение Таня Чолакова – Иларионова.Това е първата педагогическа ситуация по краезнание от поредицата такива, предвидени за месец февруари. Предстоят още няколко:- 17 февруари, 10.00 часа, ДГ "Иглика“, III а група "Иглика“, на тема "Художниците на Бургас“;- 20 февруари, 11:30 часа, ОУ "В. Левски“ – гр. Българово, I клас, на тема "Училището, в което уча“;- 26 февруари, 09:30 часа, ДГ "Слънце“, група "Щурче“, на тема "Остров св. Анастасия“.От 2021 година в детските градини и училищата на Община Бургас се прилага програмата по краезнание "Моят роден град Бургас“. За изпълнение на дейностите, включени в нея, през тази учебна година са ангажирани 193 учители от детските градини и 9 учители от училищата. Чрез тези занятия малките жители на града ни по интересен и достъпен начин се запознават с историята, забележителностите и символите на града, в който учат и живеят, с живота и делото на бележити личности, допринесли за неговото развитие и съвременен облик, както и с традиционните български празници и обичаи.