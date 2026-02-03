Инициативен комитет, начело с бившия министър на културата Велислав Минеков, изпрати петиция до Министерския съвет, Министерството на културата и Министерството на транспорта с искане за отмяна на решението на кабинета в оставка, което реши да прехвърли остров Св. св. Кирик и Юлита към Министерство на транспорта, видяСамо за няколко часа в петицията са се включили повече от 500 души.Съавтори на петицията са още 10 изявени български учени:, председател на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на ИКОМОС)., председател на Съвета за теренни археологически проучвания при Министъра на културата на Република България и директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при Българската академия на науките (БАН)., директор на Център за подводна археология, Министерство на културата., ръководител на Катедра "Археология“ към Софийски университет "Св. Климент Охридски“., научен ръководител на археологически проучвания на остров Св. Св. Кирик и Юлита, НАИМ-БАН., археолог, научен ръководител на подводните археологически проучвания в акваторията на остров Св. Св. Кирик и Юлита, НАИМ-БАН и ЦПА., археолог, НАИМ-БАН., председател на комисия "Културно наследство" към Камара на архитектите в България; член на БНК на ИКОМОС., председател на Асоциацията на българските археолози., председател на управителния съвет на Асоциация на българските реставратори."Считаме, че РМС № 60/21.01.2026 г. заплашва реализирането на проекта за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита при гр. Созопол в център за култура, изкуство, наука и образование. Основание за искането ни също така е, че при процедурата по подготовка на РМС № 60/21.01.2026 г. са извършени законови и процедурни нарушения, а самото РМС противоречи на съществуващи нормативни документи", пишат те до институциите.Част от мотивите на вносителите на петицията е, че със своето решение Министерският съвет отнема "поради отпаднала нужда“ от Министерството на културата правото на управление върху имот на остров Св. Св. Кирик и Юлита и го предава безвъзмездно за управление на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), с цел създаване на пристанищен терминал.Това е реализирано чрез разделяне на имот (ПИ 67800.501.577), който обхваща територията, предвидена за културен център и управляван доскоро от Министерство на културата, на два имота: ПИ 67800.501.621 с площ 42 713 кв.м и ПИ 67800.501.622 с площ 35 774 кв.м. Именно последният е предаден на ДППИ. Той обхваща почти половината от острова, като в него влизат единственият път за достъп, всички пристанищни съоръжения, отделни сгради и обширни площи, които не са част от пристанищната инфраструктура.Имотът на Министерство на културата остава без достъп до път и пристанище, което е в нарушение на действащото законодателство, категорични са вносителите на петицията.