Учени искат отмяна на решението на Министерския съвет за остров Св. св. Кирик и Юлита
Само за няколко часа в петицията са се включили повече от 500 души.
Съавтори на петицията са още 10 изявени български учени:
Арх. Габриела Семова-Колева, председател на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на ИКОМОС).
Доц. д-р Христо Попов, председател на Съвета за теренни археологически проучвания при Министъра на културата на Република България и директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при Българската академия на науките (БАН).
Д-р Найден Прахов, директор на Център за подводна археология, Министерство на културата.
Доц. д-р Даниела Стоянова, ръководител на Катедра "Археология“ към Софийски университет "Св. Климент Охридски“.
Доц. д-р Кристина Панайотова, научен ръководител на археологически проучвания на остров Св. Св. Кирик и Юлита, НАИМ-БАН.
Гл. ас. д-р Калин Димитров, археолог, научен ръководител на подводните археологически проучвания в акваторията на остров Св. Св. Кирик и Юлита, НАИМ-БАН и ЦПА.
Проф. д-р Людмил Вагалински, археолог, НАИМ-БАН.
Арх. Дарина Димитрова, председател на комисия "Културно наследство" към Камара на архитектите в България; член на БНК на ИКОМОС.
Доц. д-р Илиана Борисова-Кацарова, председател на Асоциацията на българските археолози.
Александър Вътов, председател на управителния съвет на Асоциация на българските реставратори.
"Считаме, че РМС № 60/21.01.2026 г. заплашва реализирането на проекта за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита при гр. Созопол в център за култура, изкуство, наука и образование. Основание за искането ни също така е, че при процедурата по подготовка на РМС № 60/21.01.2026 г. са извършени законови и процедурни нарушения, а самото РМС противоречи на съществуващи нормативни документи", пишат те до институциите.
Част от мотивите на вносителите на петицията е, че със своето решение Министерският съвет отнема "поради отпаднала нужда“ от Министерството на културата правото на управление върху имот на остров Св. Св. Кирик и Юлита и го предава безвъзмездно за управление на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), с цел създаване на пристанищен терминал.
Това е реализирано чрез разделяне на имот (ПИ 67800.501.577), който обхваща територията, предвидена за културен център и управляван доскоро от Министерство на културата, на два имота: ПИ 67800.501.621 с площ 42 713 кв.м и ПИ 67800.501.622 с площ 35 774 кв.м. Именно последният е предаден на ДППИ. Той обхваща почти половината от острова, като в него влизат единственият път за достъп, всички пристанищни съоръжения, отделни сгради и обширни площи, които не са част от пристанищната инфраструктура.
Имотът на Министерство на културата остава без достъп до път и пристанище, което е в нарушение на действащото законодателство, категорични са вносителите на петицията.
