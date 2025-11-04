Учени от Бургас ще работят за повишаване на осведомеността и спешното реагиране при земетресения в района на Черно море
Регионът на Черноморския басейн е сеизмичен и с същото време е изправен пред общо предизвикателство - недостатъчна подготовка и координация между местните власти и изследователските общности при ефективно реагиране на бедствия, причинени от земетресения. Проектът SPEER-A ще засили трансграничното сътрудничество, като основната му цел е да се повиши осведомеността и да се подобри реакцията при извънредни ситуации, свързани със земетресения, както и да се подобри капацитетът за спасителни дейности в района на Черноморския басейн. По линия на проекта ще се разработи лаборатория за виртуална реалност (VR Lab), която ще представя данни, свързани с характеристиките на земетресенията, по иновативен начин чрез VR среда.
Ръководител на проекта е зам.-ректорът по акредитационна дейност, кадри и атестация проф. д-р Ирена Марковска, координатор е доц. Никола Тодоров – ръководител катедра "Екология и опазване на околната среда“ към Факултета по технически науки. Проектът SPEER-A е с общ бюджет 764 491.76 евро. Срокът за изпълнение е 28 месеца.
Водещи партньори по проекта са Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, Областна администрация Болу, Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Турция, Община Пела, Гърция. Партньорски организации са още: Центърът за изследване на природни бедствия, Патарлагеле и Институтът по география, Румънска академия на науките.
В рамките на проекта, колективът от БДУ ще разработи оригинално мобилно приложение, насочено към смекчаване на последиците от земетресения. Целта му е да обучава, информира и подпомага потребителите при ефективна реакция в случай на земетресения. Функциите му ще бъдат разделени на две части – за онлайн и за офлайн употреба. Освен това БДУ ще отговаря за изготвянето на доклад за оценка на сеизмичния риск в района на басейна на Черно Море; разработването на обучителни и информационни материали; провеждането на три обучителни събития за доброволци с по 50 участници всяко; провеждане на три образователни сесии в училища – в начална и прогимназиална степен, като във всяка сесия ще бъдат обучени най-малко 100 ученици.
В периода на изпълнение БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“ ще организира съвместна транснационална научна конференция с участието на всички партньори.
