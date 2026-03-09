Сподели close
В събота около 18:00 ч. поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, блъскайки се в стъклената фасада на сграда, разположена на бургаския площад "Св. св. Кирил и Методий“,  електрически скутер, управляван от 15-годишна бургазлийка.

Момичето не е получило сериозни наранявания от пътния инцидент. То е  прегледано в УМБАЛ – Бургас и освободено за домашно лечение.