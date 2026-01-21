Сподели close
Месечните карти за градския транспорт, използвани от студенти и ученици на територията на Община Бургас, да бъдат на цена от 1 евро, това предлага кметът на града Димитър Николов с докладна записка до Общинския съвет, показа проверка на Burgas24.bg.

Идеята е да няма лимит в пътуванията, които ще могат да бъдат използвани в рамките на 30 или 31 дни.

Отстъпката ще важи за правоимащи ученици в училища на територията на Община Бургас  и студенти и докторанти във ВУЗ в Община Бургас, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

По отношение на превозвача "Бургасбус" е предвидена компенсация в размер на 12.27 евро за издадена карта

Ако докладната записка бъде приета, общинският превозвач е длъжен да създаде организация за продажба на новите карти считано от 1 март 2025 г.

"Извършеният анализ на ползването на транспортните продукти показва, че средно 5000 ученика от  VIII до XII клас месечно ползват градски транспорт, като най-предпочитан е пакетът от 60 пътувания. Общият брой на учениците в тази вързрастова група е 11 735. За да стимулираме закупуването на карти и ползването на градски транспорт от повече млади хора, предлагам месечната карта в градския транспорт на Бургас за ученици и студенти да е на стойност 1 евро, без лимит за пътуванията", аргументира предложението си кметът на Бургас.

Информационната система на Министерството на образованието показва устойчив ръст на броя на учениците – от 27 120 през учебната 2024/2025 г. на  28 031 през учебната 2025/2026 г.,  както и на студентите – от 7 307 на 7 641 за същите периоди.