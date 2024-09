Ученици от Английската гимназия в Бургас посетиха Европейския парламент

© 37 ученици от бургаската английска гимназия "Гео Милев“ посетиха Страсбург, за да изживеят един ден в Европейския парламент по покана на г-жа Есен Алиева, администратор и лектор в най-важната институция на континента. Гимназистите бяха придружени от директора на АЕГ "Гео Милев“-г-жа Жаклин Нейчева, г-жа Красимира Митева, заместник-директор по учебната дейност и училищният психолог г-жа Мария Пантелеева.



Групата присъства на парламентарна сесия, на която се проведе избор на квестори на Парламента /Election of the Quaestors of Parliament/. Учениците участваха в интересни дискусии с домакина на визитата – г-жа Алиева, която запозна своите гости с ролята на Европарламента, а също и с евродепутатите от ЕНР, с г-жа Ева Майдел, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и с г-н Андрей Новаков, член на Комисията по регионалното развитие. Възпитаниците на английската гимназия имаха възможността да разговарят и с г-н Питър Бонор – представител на Кабинета на европейския омбудсман /Inquires officer at the Cabinet of EU Ombudsman Emily O’Reilly/, който обясни ролята на институцията за защита на правата на гражданите и осигуряване на прозрачност в работата на ЕП. Г-н Бонор подчерта и текущите предизвикателства пред Европейския парламент в поддържането на етични стандарти и обществено доверие, като акцентира върху необходимостта от непрекъснато подобрение на регулаторните практики.



В разговор с г-жа Ева Майдел, която играе ключова роля в развитието и регулирането на изкуствения интелект, бе изтъкната необходимостта от сътрудничество между различни заинтересовани страни - от академичната общност до частния сектор, за да се постигне напредък в изследванията и разработките в тази толкова важна област. Г-жа Майдел изрази увереност, че с правилната регулация и верен подход Европа може да стане стандарт за развитие и използване на изкуствения интелект, съчетавайки иновации с високи стандарти за безопасност и етика. Учениците имаха възможността да изразят своето мнение по актуални въпроси, свързани със зелената енергия, електрическите автомобили, глобалното затопляне, етиката в Европа.



Заедно с г-н Андрей Новаков младежите коментираха развитието на политиките за електрически превозни средства и зеления преход в Европа. Участниците в групата се запознаха с работата на европейските институции и споделиха виждането си за решения, взети на равнище Европейски съюз. Като истински репортери гостите интервюираха евродепутатите за бъдещето на ЕС и стигнаха до заключението, че независимо от различията силата на обединена Европа е в абсолютната убеденост в необходимостта гражданите да дискутират, да слушат и да проявяват уважение едни към други.