Ученици от Бургас проведоха симулативен съдебен процес
©
Учениците бяха посрещнати от прокурорите Радостина Ганева и Божидара Мартинова, които проведоха ролева игра с гостите, в която гостите си представиха, че някой от тях е станал жертва на кражба, а "пострадалият“ е дошъл, за да подаде молба за разследване на станалото престъпление. Така момчетата и момичетата имаха възможност да се запознаят с реда на подаване на сигнали в прокуратурата.
След надлежно входирания сигнал учениците бяха приети в кабинета на районният прокурор на Бургас. Г-жа Мария Маркова ги запозна с действията, които техният сигнал би породил. Прокурор Маркова разясни и редът, по който се образува досъдебно производство, както и видовете процесуални действия, които биха могли да бъдат предприети. След посещението в кабинета на прокурор Маркова учениците се отправиха и към други прокурорски кабинети, където научиха и как се изготвя и обвинителен акт.
Последната спирка на гостите бе съдебната зала, в която те проведоха емоционален симулативен съдебен процес, в който всеки от тях имаше определена роля. Въпреки старанието на зашитата "подсъдимият“ бе признат за виновен и получи справедливо наказание.
В края на гостуването си учениците получиха и рекламни материали, осигурени от ВСС.
Още от категорията
/
Артистичното бургаско дуо Пол и Реми с медали от американското първенство по пясъчни скулптури
09:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.