Ученици от бургаското основно училище "Княз Борис І“ гостуваха на магистратите и служителите от Районна прокуратура-Бургас. Идеята бе шестокласниците да се запознаят с мястото на прокуратурата в съдебната система, както и с ролята и функциите на прокурора в наказателното производство.Учениците бяха посрещнати от прокурорите Радостина Ганева и Божидара Мартинова, които проведоха ролева игра с гостите, в която гостите си представиха, че някой от тях е станал жертва на кражба, а "пострадалият“ е дошъл, за да подаде молба за разследване на станалото престъпление. Така момчетата и момичетата имаха възможност да се запознаят с реда на подаване на сигнали в прокуратурата.След надлежно входирания сигнал учениците бяха приети в кабинета на районният прокурор на Бургас. Г-жа Мария Маркова ги запозна с действията, които техният сигнал би породил. Прокурор Маркова разясни и редът, по който се образува досъдебно производство, както и видовете процесуални действия, които биха могли да бъдат предприети. След посещението в кабинета на прокурор Маркова учениците се отправиха и към други прокурорски кабинети, където научиха и как се изготвя и обвинителен акт.Последната спирка на гостите бе съдебната зала, в която те проведоха емоционален симулативен съдебен процес, в който всеки от тях имаше определена роля. Въпреки старанието на зашитата "подсъдимият“ бе признат за виновен и получи справедливо наказание.В края на гостуването си учениците получиха и рекламни материали, осигурени от ВСС.