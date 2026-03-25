Ученици от ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" дариха на деца в нужда
Дарението бе прието днес от управителят на Центъра за обществена подкрепа Мария Атанасова, а директорът на общинска дирекция "Здравеопазване и социални дейности“ Даниел Борисов връчи благодарствена грамота на присъстващите членове на училищното настоятелство и директорът на ОУ "Ал. Г. Коджакафалията" Таня Сребрева.
Средствата за дарението бяха събрани чрез инициативата "от деца за деца“ и превърналият се вече в традиция благотворителен коледен базар през декември, организиран от ръководството на учебното заведение и училищното настоятелство. На него децата и техните родители предлагаха ръчно изработени коледни картички и домашно приготвени сладки.
Инициативата се провежда ежегодно и вече се е утвърдила като пример за съпричастност и активна гражданска позиция. През предходните две години учениците насочиха събраните средства към Детското отделение на УМБАЛ Бургас, като дариха средства за апаратура в подкрепа на най-малките пациенти.
Новите съоръжения в двора на Центъра за обществена подкрепа са достъпни не само за неговите потребители, но и за децата и семействата, които ползват услугите на Центъра за социална рехабилитация за деца и младежи с увреждания и Отдел "Закрила на детето“, които също се помещават на адреса. Така дарението ще допринесе за подобряване на средата за десетки деца и семейства.
Второкласниците с класен ръководител Силвия Челебиева и деца от Центъра за обществена подкрепа първи изпробваха новите съоръжения за игра.
Жестът на учениците носи силно послание – че доброто започва от най-малките и че когато децата помагат на деца, светът става по-светъл и по-човечен. С инициативата се затвърждава значението на партньорството между образователните институции, социалните услуги и местната общност в името на по-доброто бъдеще на децата.
