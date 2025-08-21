ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученици от СУ "Епископ Константин Преславски" представиха Бургас на Международния младежки лагер в Унгария
Лагерът се проведе на южния бряг на езерото Балатон и предложи на участниците богата програма – спортни и водни занимания, творчески работилници, културни вечери и посещения на забележителности. Сред акцентите бяха разходка в очарователния град Кештелий и посещение на величествения дворец "Фештетич“, както и екскурзия до унгарската столица Будапеща.
Бургаските гимназисти представиха своя град и България по запомнящ се начин по време на културната вечер, посветена на нашата страна. Те представиха пред своите връстници богатството на българските традиции чрез народни танци, презентация и дегустация на традиционни храни. Българската трапеза с лютеница, бяло сирене и луканка предизвика голям интерес и заслужи аплодисментите на публиката.
Участието в лагера даде възможност на младите бургазлии не само да покажат културното наследство на България, но и да създадат нови приятелства и международни контакти. Те демонстрираха отлични умения за работа в екип, комуникативност и активност в общите инициативи.
Ръководители на групата бяха Николай Тодоров - учител по английски език, и Ирина Вапцарова - учител по немски език, в Средно училище "Епископ Константин Преславски“, които осигуриха организация и подкрепа за успешното участие на учениците.
Участието във форума на младите ни съграждани е повод за гордост и доказателство, че бургаските ученици са посланици на културата, традициите и духа на България.
