Ученици от шест гимназии в Бургас се обединяват в благотворителна инициатива
©
Инициативата е дело на Училищния ученически съвет към Професионалната гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский“ като част от Националната инициатива "Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии".
В турнира ще вземат участие отбори от шест бургаски училища: ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“, ПГМЕЕ, АЕГ "Гео Милев“, НЕГ "Гьоте“, ПГСАГ "Кольо Фичето“ и ПГ по транспорт.
Спортното събитие има благотворителен характер и е посветено на каузата за подпомагане на 10-годишния Румен Шишков, който се бори за своето здраве. Чрез турнира организаторите целят да привлекат обществено внимание и подкрепа за неговото лечение.
Те отправят апел към гражданите да се включат и подкрепят инициативата, като заедно дадем шанс за по-добро бъдеще на едно дете.
Повече информация за събитието и как можете да помогнете ще откриете на: ТУК!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.