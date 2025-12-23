Ученици с благородна кауза в подкрепа на Приюта за безстопанствени животни – Бургас
Учениците имаха и изключително емоционална среща с малката, любвеобилна Мая – прекрасно куче, което истински се радваше на вниманието на децата. Мая обожава компанията на малчугани, винаги е готова за игри и разходки и продължава да търси своя човек, който да ѝ подари дом и обич.
Събраните средства от благотворителния базар бяха официално предадени на изключително опитния и с голямо сърце управител на Приюта за безстопанствени животни – Бургас Денка Топалова, в присъствието на заместник-кмета по "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата заместник-кмета по околната среда" Весна Балтина. Гостите бяха подготвили и малки подаръци за учениците като знак на признателност.
За своето хуманно отношение и активна гражданска позиция четвъртокласниците получиха грамота и специални поздравления от кмета на Бургас Димитър Николов, които бяха приети от директора на училището Николета Петрова.
Дарените средства ще бъдат използвани за спешни ветеринарни интервенции и грижи за нуждаещи се кучета в приюта.
Инициативата е още един пример как с доброта, съпричастност и общи усилия могат да се променят съдби – както на животните, така и на хората.
Зам-кметът Балтина подкрепи настоящия благотворителен базар на училището, със средствата от който ще бъде закупена маса за тенис.
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
