С мащабно ученическо факелно шествие в Бургас бе почетена 150-ата годишнина от Априлското въстание. В него взеха участие ученици от 12 бургаски училища. Събитието бе организирано от Община Бургас в знак на почит към героите на българската свобода, информира Burgas24.bg.

Шествието започна след 20.00 часа от Компаса на ул. "Александровска“ и въпреки лошите метеорологични условия – проливен дъжд, придружен от гръмотевици, премина по централните пешеходни улици "Александровска“ и "Алеко Богориди“ до терасата в Морската градина. Там участниците поднесоха венци и цветя пред паметниците на българските революционери и възрожденци.

Факелното шествие бе израз на признателност към подвига на българските революционери и възрожденци и има за цел да възпитава у младите хора чувство за родолюбие, историческа памет и уважение към националните ценности.