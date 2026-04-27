Служители на Държавно горско стопанство Карнобат отбелязаха професионалния празник "Седмица на гората“ с акция по залесяване на фиданки от зимен дъб в землището на сунгурарското село Климаш, видя Burgas24.bg.

Лесовъдите получиха помощ от ученици от СУ "Христо Ботев“ в Сунгурларе, специалност “Горско стопанство“.

Така младежите получиха възможност за важна практика, която да им помогне за усъвършенстването на уменията и компетенциите им.

От ръководството на горското стопанство изрази удовлетворение от ентусиазма на учениците и техния стремеж за професионално развитие.

Това е втора акция по залесяване в Сунгурларско в рамките на този месец, след като по-рано през април бяха облагородени част от изгорелите при големите горски пожари през миналата година територии в региона.