Служители на Държавно горско стопанство Карнобат отбелязаха професионалния празник "Седмица на гората“ с акция по залесяване на фиданки от зимен дъб в землището на сунгурарското село Климаш, видя Burgas24.bg.
Лесовъдите получиха помощ от ученици от СУ "Христо Ботев“ в Сунгурларе, специалност “Горско стопанство“.
Така младежите получиха възможност за важна практика, която да им помогне за усъвършенстването на уменията и компетенциите им.
От ръководството на горското стопанство изрази удовлетворение от ентусиазма на учениците и техния стремеж за професионално развитие.
Това е втора акция по залесяване в Сунгурларско в рамките на този месец, след като по-рано през април бяха облагородени част от изгорелите при големите горски пожари през миналата година територии в региона.
