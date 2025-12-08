Ученици влязоха в ролята на екскурзоводи в Бургас
Въпреки дъждовния ден събитието събра много желаещи да научат повече за морския град. Първите две групи се отправиха по маршрут Часовника – Компаса - катедрален храм "Св. св Кирил и Методий“ - Етнографски музей. Партньори на пешеходния тур бяха и РИМ-Бургас.
Третата пешеходна обиколка обхвана Гъбката - паметника на Пушкин в Морската градина - Културен център "Морско казино“ - Кулата на фаропазача. Тя бе насочена към перспективи за развитие на града благодарение на Черно море. Турът бе своеобразен поглед към бъдещето и кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.
Учениците с много ентусиазъм показаха своите знания и отсега започват подготовка за следващия пешеходен тур, който ще се проведе през май 2026 г.
