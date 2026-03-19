Михаил Ненов, от ректора на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров и Ивелина Василева – представител на мисията на ЕС "Възстановяване на нашите океани и води“, и събира учени, преподаватели, студенти и ученици от цялата страна, обединени от каузата за опазване на природата.
Сред активните участници тази година бяха и ученици от 11. и 12. клас от специалност "Екология и опазване на околната среда“ на ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“. Те представиха три проекта, разработени по актуални и значими екологични теми: "От Бургас до Амазония: богатството и екологичното биоразнообразие“, "Пречистване на отпадъчни води“ и "Синя икономика: Новият хоризонт за устойчив растеж“.
Представянето на младите еколози направи силно впечатление на журито, което отличи както задълбочената им подготовка, така и креативността при изработката на макети и визуализации към разработените проекти. Участниците демонстрираха не само отлични теоретични знания, но и умения за практическо приложение на екологични решения, насочени към опазването на околната среда.
Юбилейното издание на конференцията преминава при засилен интерес и с участието на множество млади хора, което потвърждава значимостта на екологичното образование и необходимостта от активна гражданска позиция по въпросите на устойчивото бъдеще.
С всяко изминало издание събитието утвърждава ролята си като важна платформа за обмен на идеи, добри практики и вдъхновение за следващото поколение специалисти в областта на екологията.
Ученици впечатлиха журито на юбилейната национална екологична конференция в Бургас
©
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.