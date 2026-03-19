В Бургас се провежда 10-та Национална конференция "Да мислим екологично за бъдещето“, организирана от БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“, Община Бургас, Министерството на образованието и науката и РУО-Бургас. Форумът бе открит от заместник-кмета по образование Михаил Ненов, от ректора на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров и Ивелина Василева – представител на мисията на ЕС "Възстановяване на нашите океани и води“, и събира учени, преподаватели, студенти и ученици от цялата страна, обединени от каузата за опазване на природата.

Сред активните участници тази година бяха и ученици от 11. и 12. клас от специалност "Екология и опазване на околната среда“ на ПГХТ "Акад. Н. Д. Зелинский“. Те представиха три проекта, разработени по актуални и значими екологични теми: "От Бургас до Амазония: богатството и екологичното биоразнообразие“, "Пречистване на отпадъчни води“ и "Синя икономика: Новият хоризонт за устойчив растеж“.

Представянето на младите еколози направи силно впечатление на журито, което отличи както задълбочената им подготовка, така и креативността при изработката на макети и визуализации към разработените проекти. Участниците демонстрираха не само отлични теоретични знания, но и умения за практическо приложение на екологични решения, насочени към опазването на околната среда.

Юбилейното издание на конференцията преминава при засилен интерес и с участието на множество млади хора, което потвърждава значимостта на екологичното образование и необходимостта от активна гражданска позиция по въпросите на устойчивото бъдеще.

С всяко изминало издание събитието утвърждава ролята си като важна платформа за обмен на идеи, добри практики и вдъхновение за следващото поколение специалисти в областта на екологията.