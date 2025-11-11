Учениците от СУ "Константин Преславски" ще спортуват в напълно обновен физкултурен салон
©
На събитието присъства директорът на общинска дирекция "Образование“ Катя Мишева, която отправи поздравления от кмета на Бургас Димитър Николов към ръководството, учителите и учениците на училището. Гост бе и началникът на Регионалното управление на образованието в града Валентина Камалиева, която също приветства директорът на СУ "Константин Преславски“ Мартин Илиев и екипа му за новата придобивка.
Тържественото откриване на обновения физкултурен салон продължи с демонстрационна среща по волейбол между представителния отбор на училището и клуб "Дея Волей“ – Бургас.
Обновяването бе наложително с оглед на нарасналия брой ученици и необходимостта от осигуряване на съвременна база за качествен образователен процес и спортна подготовка. През тази учебна година в училището се обучават над 1100 ученици от I до XII клас, разпределени в 42 паралелки. Това прави подобряването на условията за образование и възпитание от първостепенно значение, включително и в областта на физическото възпитание и спорта.
В резултат на ремонта физкултурният салон вече отговаря на всички изисквания за безопасност, комфорт и функционалност. Подменени са подовата настилка и осветлението, шпакловани и боядисани са стените на салона и прилежащите помещения – съблекални, санитарни възли и треньорска стая. Амортизираните дървени баскетболни табла сс сменени с плексигласови, монтирано е електронно табло за отчитане на резултатите, а стълбището, водещо към салона, е обезопасено.
Извършен е и основен ремонт и оборудване на баните, като са осигурени съвременни условия за хигиена и удобство. Фитнес залата и залата за тенис на маса са снабдени с ново спортно оборудване.
Обновяването на образователната инфраструктура е приоритет за Община Бургас, а подобни проекти подкрепят не само физическото развитие на децата, но и тяхната мотивация, дисциплина и стремеж към успех.
Още от категорията
/
Доброволци от Кока-Кола ХБК отбелязаха 60-годишнината на Кока-Кола в България със засаждане на дървета в Морската градина в Бургас
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.