Бургаският оперативен щаб за остри респираторни заболявания и грип реши грипната епидемия на територията на цялата област Бургас да бъде прекратена. След приключване на междусрочната ваканция, учениците се връщат в класните стаи, предаде репортер наПо последни данни нивото на заболеваемост е 222 на 10 хил., което е под необходимия праг за обявяване на епидемията от 236 на 10 хил.Очаквайте подробности в