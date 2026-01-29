Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бургаският оперативен щаб за остри респираторни заболявания и грип реши грипната епидемия на територията на цялата област Бургас да бъде прекратена. След приключване на междусрочната ваканция, учениците се връщат в класните стаи, предаде репортер на Burgas24.bg.

По последни данни нивото на заболеваемост е 222 на 10 хил., което е под необходимия праг за обявяване на епидемията от 236 на 10 хил.

Очаквайте подробности в Burgas24.bg!