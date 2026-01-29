Община Несебър изгражда нов учебен корпус към СУ "Любен Каравелов“ – инвестиция, насочена към децата, качественото образование и устойчивото развитие на общината. Официалното начало на строителните дейности беше дадено от кмета Николай Димитров в присъствието на директора на училището Ева Зивилдиева и зам.- кметовете Виктор Борисов и Иван Гургов, съобщиха от Община Несебър."Започваме нов обект от образователната инфраструктура на община Несебър с цел преминаване на СУ "Любен Каравелов“, в едносменен режим на обучение“, в заяви кметът и подчерта, че училището е с най-много ученици в Бургаска област – факт, който ясно показва необходимостта от последователни и дългосрочни инвестиции в общинската образователна инфраструктура.Новата сграда е предназначена за учениците от I до IV клас. Тя ще осигури адаптирана, модерна и сигурна среда, която да мотивира децата към активното участие в учебния процес. Проектирана е да отговаря на всички съвременни нормативни изисквания за функционалност, безопасност и архитектурна достъпност."Строителството на новия корпус, което реализираме със собствени средства, е поредната инвестиция в разширяването на учебната база на СУ "Любен Каравелов“. Преди години добавихме нови класни стаи към основната сграда, приобщавайки съществуваща конструктивна ниша. Впоследствие бяха извършени дейности по саниране и ремонти на учебното заведение с привлечени средства на стойност около 2 000 000 лв.; физкултурният салон бе изцяло ремонтиран през 2025, а филиалът на училището в Стария Несебър претърпя реконструкция и цялостно екстериорно и интериорно обновление“, добави г-н Димитров. "Младите хора са наша гордост и отговорност. Инвестираме в разширението и модернизацията на училищната база във всички населени места с ясното съзнание, че инвестираме в бъдещето на община Несебър. Това е част от обществения договор, който изпълняваме в името на нашите деца и тяхното развитие“, подчерта кметът на община Несебър Николай Димитров.