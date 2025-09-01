Ученик от Бургас е с фрактура на черепа след каране на тротинетка

© Снощи около 20:20 ч. на кръстовището на бургаските улици "Захари Стоянов“ и "Слънчеви хълмове“, поради загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, падайки на платното за движение, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 17-годишен бургазлия.



Младежът е получил фрактура на черепа. Тя е настанен за лечение в отделение "Неврохирургия“ към УМБАЛ - Бургас.