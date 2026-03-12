Училището в Царево вече има модерна STEM среда за обучение, предаде репортер на BСред официалните гости на откриването бяха кметът на Община Царево Марин Киров, председателят на Общинския съвет Таня Янчева, началникът на РУО – Бургас Валентина Камалиева, както и представители на общинската администрация и директори на училища от региона.Реализацията на проекта е факт чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).Церемонията започна с водосвет, а след това символично лентата бе прерязана от кмета Марин Киров, Валентина Камалиева и директорът на СУ "Н. Й. Вапцаров“ Даниела Фелеонова.Новата STEM среда включва специализирани кабинети по математика и информатика, роботика и кибер-физични системи, както и зали за 3D дизайн и прототипиране. Проектът обхваща още изграждането на Център за дигитални създатели и високотехнологично оборудвани свързани класни стаи.