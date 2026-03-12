Училището в Царево с модерна STEM среда
Сред официалните гости на откриването бяха кметът на Община Царево Марин Киров, председателят на Общинския съвет Таня Янчева, началникът на РУО – Бургас Валентина Камалиева, както и представители на общинската администрация и директори на училища от региона.
Реализацията на проекта е факт чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Церемонията започна с водосвет, а след това символично лентата бе прерязана от кмета Марин Киров, Валентина Камалиева и директорът на СУ "Н. Й. Вапцаров“ Даниела Фелеонова.
Новата STEM среда включва специализирани кабинети по математика и информатика, роботика и кибер-физични системи, както и зали за 3D дизайн и прототипиране. Проектът обхваща още изграждането на Център за дигитални създатели и високотехнологично оборудвани свързани класни стаи.
