Удариха нарколаборатория в Бургас!
Вчера около обяд служители от Първо районно управление в града извършили претърсване в двуетажна постройка, разположена на ул. "Велека" в споменатия жилищен комплекс, обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия.
На място полицаите намерили и иззели две бутилки с кислол, бутилка с люспи за почистване, бутилки с корсилин, йод и ацетон, червено прахообразно вещество (фосфор), електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 гр. и бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с тегло около 20 гр.
Криминално проявеният бургазлия е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
