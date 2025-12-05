Полицията в Бургас разби нарколаборатория в кв. "Победа", научиВчера около обяд служители от Първо районно управление в града извършили претърсване в двуетажна постройка, разположена на ул. "Велека" в споменатия жилищен комплекс, обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия.На място полицаите намерили и иззели две бутилки с кислол, бутилка с люспи за почистване, бутилки с корсилин, йод и ацетон, червено прахообразно вещество (фосфор), електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 гр. и бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с тегло около 20 гр.Криминално проявеният бургазлия е задържан за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.