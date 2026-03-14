Община Бургас извърши мащабно почистване и измиване с препарати на бул. "Демокрация“ в участъка между ул. "Дунав“ и бул. "Сан Стефано“. Дейностите са част от регулярната програма за поддържане на чистотата в града.Специализирани екипи обработиха пътното платно и прилежащите площи, като измиването беше извършено с почистващи препарати за по-ефективно отстраняване на натрупаните замърсявания.За извършването на дейностите беше необходимо автомобилите временно да бъдат преместени от паркоместата в района в часовия интервал от 08:00 до 12:00 часа.От общината благодарят на гражданите за съдействието и ,разбирането, които позволиха почистването да бъде извършено бързо и качествено.Предстои по график почистването и на други големи улици и булеварди.