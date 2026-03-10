39-годишен украинец предизвика инцидент с материални щети на паркинг пред хотел в Слънчев бряг, научи Burgas24.bg.Той се развива пред хотел "Съни форт" късно вчера.Сигналът в полицията е подаден малко след 22:30 ч. в РУ - Несебър.На място полицаите установили, че виновният водач е 39-годишен украинец, управляващ Ауди А7, с чужда регистрация.Той се е блъснал в паркираното БМВ с бургаска регистрация.Констатирано е, че украинецът шофира в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, влязло в сила на 02.10.2025 г.Водачът отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.Задържан е за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.