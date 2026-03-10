Украинец без книжка отнесе скъп автомобил, дрифтирайки пред хотел в Слънчев бряг
Той се развива пред хотел "Съни форт" късно вчера.
Сигналът в полицията е подаден малко след 22:30 ч. в РУ - Несебър.
На място полицаите установили, че виновният водач е 39-годишен украинец, управляващ Ауди А7, с чужда регистрация.
Той се е блъснал в паркираното БМВ с бургаска регистрация.
Констатирано е, че украинецът шофира в едногодишния срок от наказанието му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, влязло в сила на 02.10.2025 г.
Водачът отказал да бъде тестван за употреба на алкохол.
Задържан е за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
Омбудсманът сезира двама министри заради значително увеличение на фалшиво положителни тестове за наркотици
В Бургаско: Петима шофьори са задържани за алкохол и дрога
17:27 / 09.03.2026
17:27 / 09.03.2026
Поредна кражба от строеж в Бургас
17:11 / 09.03.2026
