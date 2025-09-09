Украинец посегна да удари полицай и свърши в ареста

© Пореден летен екшън се разигра в Несебър, този път заради неправилно паркиране, съобщиха от МВР.



Късно в неделя екип на служители по контрол на паркирането към фирма "Слънчев бряг“ АД изпълнявали задълженията си по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята пред хотел "Рива“ в курорта.



На място полицаите заварили група рускоезични лица, които обиждали служителите и възпрепятствали поставянето на скоби на джип с украинска регистрация, паркиран в нарушение. Въпреки разясненията за процедурата при подобни случаи, групата продължила да се държи агресивно – отправяла обиди и заплахи към полицаите и служителите, както и светела в лицата им с мобилни телефони.



Най-агресивен бил 39-годишен украински гражданин, който замахнал да удари полицай. За да бъде прекратено противоправното му поведение, служителите на реда използвали помощни средства – белезници. Това допълнително ожесточило мъжа, който продължил да сипе обиди и закани към органите на реда.







Украинецът е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.