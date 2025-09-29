ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Украински деца преминаха курс по български език в Бургас
Курсът се проведе в периода юли – септември, в Центъра за споделено учене, създаден по проекта.
Общо 120 часа продължи обучението на децата, заниманията бяха водени от Еетула Сабри.
По време на заключителното събитие децата участваха в открит урок, в който умело демонстрираха усвоените знания и умения и получиха своите сертификати, както и подаръци в знак на признание за положените усилия.
На събитието присъстваха Кичка Стефанова, директор на ЦПЛР-Бургас, Събина Николова - зам.-директор на ЦПЛР Бургас и координатор на проекта, Татяна Циганок -координатор и родители, които с гордост наблюдаваха постиженията на децата.
Курсът по български език – ниво А1 е важна крачка към по-нататъшното езиково и културно израстване на участниците.
Паралелно по проекта се провежда още един курс по български език, ниво А1. Предстои да започнат още два курса по български език – ниво А2.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Общински съветници настояват за модерни уреди за диагностика на д...
15:52 / 29.09.2025
Дигиталните компетенции не са привилегия, а основно умение за XXI...
14:26 / 29.09.2025
Обявиха конкурс, който да създаде нов облик на "Дупката"
12:38 / 29.09.2025
Лекари от Бургаския медицински факултет вече работят в УМБАЛ Бург...
11:38 / 29.09.2025
Ремонти и аварии спират водата на много места в Бургаско
10:50 / 29.09.2025
Без паника! Тестват сирените на Бургас
10:20 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета