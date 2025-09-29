Украински деца преминаха курс по български език в Бургас

© Украински деца завършиха курс по български език, ниво А1 в рамките на проект "Повишаване на капацитета и подкрепа за предоставяне на подкрепа, закрила и достъп до образование на деца бежанци и техните семейства, включително подкрепа за непридружени деца бежанци, настанени в Преходно жилище към Община Бургас“.



Курсът се проведе в периода юли – септември, в Центъра за споделено учене, създаден по проекта.



Общо 120 часа продължи обучението на децата, заниманията бяха водени от Еетула Сабри.



По време на заключителното събитие децата участваха в открит урок, в който умело демонстрираха усвоените знания и умения и получиха своите сертификати, както и подаръци в знак на признание за положените усилия.



На събитието присъстваха Кичка Стефанова, директор на ЦПЛР-Бургас, Събина Николова - зам.-директор на ЦПЛР Бургас и координатор на проекта, Татяна Циганок -координатор и родители, които с гордост наблюдаваха постиженията на децата.



Курсът по български език – ниво А1 е важна крачка към по-нататъшното езиково и културно израстване на участниците.



Паралелно по проекта се провежда още един курс по български език, ниво А1. Предстои да започнат още два курса по български език – ниво А2.