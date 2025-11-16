"Украси Бургас в думи" – дай своята идея и остави следа в града
Инициативата се реализира в партньорство с Младежки международен център – Бургас и продължава през целия месец ноември, давайки възможност на младежи от 15 до 29 години да споделят свои вдъхновяващи мисли и кратки послания, с които да оставят своята следа в Бургас.
Младежите могат да изпращат предложенията си до 30 ноември, като попълнят следния формуляр:
Конкурс "Украси Бургас в думи" (01.11-30.11.2025)
Одобрените предложения ще бъдат обявени на празника на града – Никулден, след което ще бъдат изписани на табелки с имената на авторите и поставени на различни места в града.
По този начин ще се създадат няколко нови вдъхновяващи точки, които да радват жителите и гостите на Бургас и ще им помагат да открият собственото си вдъхновение.
