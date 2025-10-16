Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пороят, който удари Бургас тази сутрин, създаде много проблеми в града, предаде репортер на Burgas24.bg. Потребители в социалните мрежи споделят кадри от ул. "Цар Симеон I“, която отново е под вода.

Преминаването в участъка около Математическата гимназия е силно затруднено. Събраните огромни количество дъжд са залели и пътното платно, и тротоарите.  

Шофирайте много внимателно!