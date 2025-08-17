Улица в Бургас остава затворена и днес

© Улица "Конт Андрованти“ при кръстовището с "Цар Петър“ в Бургас и днес остава затворена за движение от 9:00 до 18:00 часа. Същото важеше и за вчерашния ден.



Причината за временното ограничение е товаро-разтоварна дейност на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“ до сградата на НАП, по информация на общинската администрация.