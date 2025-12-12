Улица в центъра на Бургас ще бъде затворена за два дни
Мярката се налага поради извършване на товаро-разтоварни дейности на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“, в непосредствена близост до сградата на Националната агенция за приходите (НАП).
В часовете от 9:00 до 17:00 в двата дни ще бъде затворена ул. "Конт Андрованти“ при кръстовището с ул. "Цар Петър“. Ограничението ще важи и за двете посоки на движение.
БОЦМАНА
преди 37 мин.
За времето през,което в Бургас направиха ремонт на 70 метра от ул.Самуил в Турция направиха четирилентов път между Одрин и Лозенград!
