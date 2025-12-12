Община Бургас информира гражданите, че през предстоящия уикенд – 13 декември 2025 г. (събота) и 14 декември 2025 г. (неделя) – ще бъде въведена временна организация на движението в централната градска част.Мярката се налага поради извършване на товаро-разтоварни дейности на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“, в непосредствена близост до сградата на Националната агенция за приходите (НАП).В часовете от 9:00 до 17:00 в двата дни ще бъде затворена ул. "Конт Андрованти“ при кръстовището с ул. "Цар Петър“. Ограничението ще важи и за двете посоки на движение.