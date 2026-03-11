Умерен вятър, но високи температури днес по Черноморието
В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
Община Созопол и Регионалният център под егидата на ЮНЕСКО подписаха меморандум за опазване на нематериалното културно наследство.
05.03
Д-р Благомир Здравков спечели конкурса за управител на Детската б...
21:25 / 10.03.2026
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеоло...
20:50 / 10.03.2026
Дрогиран шофьор задържаха в Бургас
16:59 / 10.03.2026
Това са новите заместник областни управители на Бургас
15:54 / 10.03.2026
Тежко пострадалият след падане в Бургас работник е бил без предпа...
15:50 / 10.03.2026
