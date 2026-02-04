По отношение на нея се предвижда изграждането на Регионален център по пътна безопасност, а проверка напоказа, че първата стъпка в тази посока вече е направена, след като от местната администрация вече са пуснали обществена поръчка в търсене на изпълнител.Максималната предвидена стойност на проекта е близо 6.7 млн. евро или малко над 13 млн. лв. с ДДС.Обществената поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от проект: рег. №: BG16FFPR003-1.001-0058 “Интелигентна градска инфраструктура за устойчив транспорт и пътна безопасност в Община Бургас, с който Община Бургас кандидатства по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027г. BG16FFPR003-1.001 – Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж и чрез собствени бюджетни средства на Община Бургас.Локацията ще е в Южната промишлена зона на града, в близост до бул. "Захари Стоянов".Срокът за проектиране не трябва да е по-дълъг от 6 месеца, а самото строителство е предвидено да не продължи повече от 550 дни, тоест след сключване на договора за изпълнение новото бижу на Бургас трябва да е готово за около 2 години.Регионалният център ще се състои от сграда за практически и симулационни обучения, площадка за пътна безопасност за пешеходци, с приблизителна площ 890 кв. м – умален модел на реална пътна среда, включващ кръстовища, пешеходни пътеки, велоалеи, пътни знаци, кръгово движение и симулации на училищни зони, предназначена за практически уроци с ученици, в съответствие с Концепцията за обучение по БДП (МС №7/2021 г.)., тренировъчен полигон с трасета с различни видове настилки, за обучение на водачи при различни условия и пътни ситуации и необходимият за обслужването му паркинг за посетители.Целият комплекс ще може да обслужва над 200 души едновременно.- Секция 1 на трасето следва да предоставя възможност за откриване на открият е причините и последиците от хлъзгане, с цел да се изградят реакции при такива условия. Комбинацията от хидравличен кик-плат, плъзгаща се повърхност и вода ще позволи преподаването и научаването на маневри, които могат да се използват за контролиране на автомобила, избягване на препятствия и правилно спиране.- Специалният дизайн на Секция 2 на трасето да позволява водача да открие ефектите от аквапланинга. Тази част на трасето е предназначена за контролирано наводняване (водата, насочена към пътя или на част от пътя, да е контролирана и да може да се настройва според нуждите на определения курс).- Секция 3 на трасето да запознава шофьорите с недоразвиването и прекомерното завиване, или с хлъзгането на предната или задната част на автомобила. Шофьорите научават как да се справят с тази ситуация. Тази секция също така следва да позволява подробно запознаване с функционирането на спирачките, гумите, четирите задвижващи колела и електронните устройства на автомобила като ABS, ASR и ESC.- Четвъртата секция да съчетава елементи от Секции 1, 2 и 3 и да се състои от мокра и хлъзгава повърхност, но този път на наклон. Този тип трасе улеснява научаването за завиване, спиране, избягване на препятствия при спиране, оптимално завиване в завоите и научаване за спиране преди влизане в завой при мокра или суха настилка.Трасето на полигона ще бъде с широчина от 14 метра. Ще бъдат предвидени съответните напречни наклони за отвеждане на повърхностни води в права и в крива. В края на настилката ще се положат широки бордюри в два цвята (червен и бял) с цел рамкиране на краищата на трасето. В кривите ще бъдат проектирани уширения, виражи и зони за безопасност, осигуряващи намаляване на скоростта до покой при евентуално излизане на превозно средство от трасето.До полигона е предвидена "Площадка за безопасност на движението по пътищата“, която да бъде предназначена за тренировъчни занимания с подрастващи. Тя ще спомага за изграждането на правилни навици както за пешеходци, така и за велосипедисти.От своя страна сградата ще разполага със специализирани учебни и лекционни зали за обучение. Към нея ще са предвидени два паркинга - един за посетители и друг за тези, които ще изпозлват учебния полигон. Ще се изградят и поне пет гаража за учебни автомобили. Ще има по-малки зали с капацитет до 25 души, както и по-големи мултифункционални такива с двойно по-голям обем. Сградата ще разполага и със зала с монтиран симулатор. Оборудван кабинет по първа помощ също ще бъде наличен.Сградата ще отговаря на всички стандарти за енергийна ефективност и достъп за хора със специални потребности.