Уникална пейка се появи в Морската градина
Крилата на пеперудата са изработени така, че да осигуряват комфорт и дискретност за майката и нейното дете. Пъстрата пейка е изработена по идея на Таня Анестева, която е автор и на пейките-книги, които вече са изключително популярни не само в Бургас, но и в цяла България.
Пейката за кърмачки е изработена в Бургас, тя е от стъклопласт и е покрита с висококачествено UV фолио, което пази цветовете ѝ живи и ярки. Бургаската пейка е дарение от Таня Анестева и Ротари клуб Бургас Приморие.
Атрактивната пеперуда-пейка вече е привлякла вниманието и в други общини, съобщи Таня Анестева. Тя уточни, че има заявка за изработването на пейка за кърмачки в съседна на Бургас община. Тя обаче ще бъде с по-различен дизайн от бургаската.
