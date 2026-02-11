Уникални мартеници ви очакват в туристическия информационен център до Часовника
Ако още не сте избрали мартеници за близките си, може да се сдобиете с различен символ за здраве и късмет, създаден от "Морски знаци"- Бургас. След голямо очакване и търсене в Туристически информационен център – Часовника отново може да откриете - жива мартеничка – брошка, изработена от ръчно правена и биоразградима хартия, с вложени в нея семена.
Подарете не просто цветно бижу, а преживяване, което да споделите с любими хора. Заедно, когато вече не носете мартеницата, може да я засадите и да очаквате пролетно цвете-изненада.
Освен емблематичните мартеници със семена, в Туристическия център до Община Бургас може да откриете още красиви мартенски предложения. Част от тях носят и женската енергия, в очакване на 8 март.
Бургаски училища блеснаха на сцената на НДК
17:14 / 10.02.2026
17:14 / 10.02.2026
В Бургас представиха продължение на швейцарската програма за разв...
17:12 / 10.02.2026
17:12 / 10.02.2026
