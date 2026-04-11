Традицията на Велика събота в зоопарка в Бургас бе почетена с уникално боядисване на великденски яйца. В събитието бяха събрани яйца от над 40 различни вида птици – от екзотични и диви до добре познати питомни обитатели на зоопарка, информира Burgas24.bg.

Първото боядисано яйце според традицията е червено и тази година за целта беше избрано най-голямото - от африкански щраус. То тежи около 1,200 кг. Второто по големина, което беше обагрено, е от лебед. За сравнение стопаните на зоопарка показаха и едно от най-малките яйца в колекцията - от калифорнийски пъдпъдък, което тежи не повече от 15 грама. Беше уточнено, че тези яйца не са предназначени за консумация от хора, тъй като не са били излюпени или са останали незаплодени.

Освен стандартните едноцветни и наситени нюанси, тази година бяха приложени и по-модерни техники. "Сложили сме и цветни пъстри яйца, където всяко яйце е оцветено в различни цветове, плюс допълнителни материали като брокат и седеф", обясниха от зоопарка в ефира на "Събуди се" по NOVA. Беше демонстрирана и техниката за боядисване чрез завиване в салфетка, за да се постигне пъстра гама от цветове върху едно яйце.