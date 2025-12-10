Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
"Според мен всички варианти за плащане са удачни в новогодишната нощ. Но предпочитаме след полунощ плащанията да са в брой, защото може да има по-голямо забавяне при картовите плащания заради пренастройването на системата", заяви пред NOVA Венцислав Пехливанов, който е управител на нощно заведение в Бургас.
Той подчерта, че вече има официално становище от банката, с която работи заведението му. "От 22 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари – няма да може да се правят картови плащания. И се предполага, че след това ще може да се плаща по електронен път", обясни Пехливанов.
По думите му всичките клиенти на заведението му са предупредени да разполагат с пари в наличност. "Направили сме всичко възможно, за да сме обезпечени с евро – както банкноти, така и в монети. Но ако изчерпаме наличностите – законодателят е предвидил възможност да се връща и в лева. Системата ни е ъпдейтната и всичко ще се конвертира по курса, така че да няма затруднения за персонала, а и за клиентите", категоричен е Пехливанов.
