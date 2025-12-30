От МОСВ съобщиха, че няма замърсяване на морските води след изтеглянето на танкера "Кайрос“ към пристанище Бургас.В Басейнова дирекция "Черноморски район“ се получиха резултатите от изследванията на морските води в района на Ахтопол, направени при провлачването на "Кайрос“ към пристанище Бургас.Резултатите не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите. Изпитванията са направени от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.Пробите бяха взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на плавателния съд "Кайрос“ към пристанище Бургас.