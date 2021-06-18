Утре е Черешова задушница, използвайте градски транспорт

© Burgas24.bg Утре православното християнство отбелязва църковния празник Черешова задушница. На всички бургазлии, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до траурния парк с помощта на градския транспорт:



- Линия Б1



Терминал "Меден рудник“ – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – "Александровска“ – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал "Изгрев“



Терминал "Изгрев“ – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – "Александровска“ – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал "Меден рудник“



- Линия 11



Терминал "Славейков“ – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал "Славейков“



- Линия 12



Терминал "Славейков“ – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал "Славейков“



- Линия 15



Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. "Сарафово“



кв. "Сарафово“ – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара Юг



- Линия Б11



Терминал "Меден рудник“ – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – ул. "Петко Задгорски" – Терминал "Изгрев“



Терминал Изгрев – ул. "Петко Задгорски" – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал "Меден рудник“



При необходимост "Бургасбус“ има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.