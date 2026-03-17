Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Както ФОКУС вече съобщи, по-рано днес Общинският съвет в Бургас одобри избора на д-р Благомир Здравков за управител на Детската болница.

След това местната власт гласува увеличаване на капитала на МБАЛДБ "Света Анастасия“ със стойността на сгради и оборудване.

Към настоящия момент капиталът, с който е учредено дружеството е в размер на над 60 000 000 млн. лв, което се равнява на 30.6 млн. евро. Балансовата стойност на сградата за лечебно заведение е 43 948 151.79 евро, а стойността на оборудването на лечебното заведение - 14 097 215.71 евро. Балансовата стойност на сградата за етажен паркинг ведно с фотоволтаична инсталация и асансьор възлиза на 2 497 383 евро. Общата балансова стойност на дълготрайните активи е в размер на 60 542 750.5 евро.

Болницата е 100% собственост на Община Бургас.

Лечебното заведние ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.