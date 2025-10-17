Жена е била нападната и обрана в сряда от 19-годишен младеж в Морската градина на Бургас. Той се нахвърлил върху нея и задърпал дамската ѝ чанта. В опит да спаси вещите си тя паднала и получила луксация на дясната лакътна става и охлузване на главата. Настанена е за лечение в УМБАЛ – Бургас.Благодарение на бързите полицейски действия е установен и задържан 19-годишен криминално проявен бургазлия. Той е направил пълни самопризнания, посочвайки къде е изхвърлил вещите от дамската чанта. Те са намерени в контейнери около бл. 42 А в ж.к. "Изгрев“, откъдето са иззети част от тях.Обирджията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.