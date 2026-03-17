За брутално нападение над жена съобщиха от ОДМВР – Бургас за. Снощи около 23:30 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение от "Шокова зала“ при УМБАЛ - Бургас за постъпила пациентка с прободни рани по тялото. Пострадалата - 25-годишна жена от пазарджишкия град Ветрен, обяснила, че малко по-рано в апартамент в ж.к. "Меден рудник“, с нож от познат мъж са ѝ нанесени прорезни и прободни рани в областта на ръцете, гърдите и задната част на тялото.В резултат на бързите полицейски действия е задържан 23-годишен криминално проявен мъж от Братово, обитаващ апартамента под наем. Пострадалата жена е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас.Причините за деянието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.