ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Ужасът по АМ "Тракия" продължава и днес
"Тапата и много голяма", коментират те.
Припомняме, че и през вчерашния ден трафикът по АМ "Тракия" беше кошмарен, а тапите огромни до късните часове на деня.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 501
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Вход свободен днес в музеите на остров Света Анастасия и Ченгене ...
05:15 / 27.09.2025
Какво време ни очаква през следващите дни?
15:55 / 26.09.2025
Предлагат Математическата гимназия в Бургас да бъде в самостоятел...
15:20 / 26.09.2025
АЕГ "Гео Милев" откри нов модерен СТЕМ център
14:55 / 26.09.2025
Съдия Събина Христова – Диамандиева се пенсионира
13:41 / 26.09.2025
Обир в бургаско казино
11:22 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета