Ужасяващ клип от сблъсъка на автомобила с публиката на състезание във Варна
Автор: Елиза Дечева 15:56Коментари (0)25
Появиха се ужасяващи клипове в социалните мрежи от инцидента на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. 

На клиповете се вижда точния сблъсък на автомобила с публиката. 

"Фокус" припомня, че вследствие на сблъсъка има един починал човек на 60 години, жена на 27 години, която е настанена в реанимация, с опасност за живота и още шестима пострадали. 

Състезанието е прекратено.




05.10.2025 Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората






Статистика: