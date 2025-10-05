ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ужасяващ клип от сблъсъка на автомобила с публиката на състезание във Варна
На клиповете се вижда точния сблъсък на автомобила с публиката.
"Фокус" припомня, че вследствие на сблъсъка има един починал човек на 60 години, жена на 27 години, която е настанена в реанимация, с опасност за живота и още шестима пострадали.
Състезанието е прекратено.
