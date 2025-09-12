© Burgas24.bg През 2024 г. РДПБЗН в Бургас е реагирала на 4044 сигнала, от които 1802 са пожарите, а унищожените горски масиви са 4639 декара. За 2025 г. статистиката показва, че има 3641 броя произшествия, от които 1613 са пожари. Статистиката за унищожения горски фонд обаче е много по-завишена и показва, че са изгорели 29758 декара, това показват данните, изнесени от директора на бургаската пожарна ст. комисар Николай Николаев, предаде репортер на Burgas24.bg.



Сред най-големите пожари на територията на бургаска област са тези в кв. "Люляците" в Карнобат в началото на лятото, последван от този в кв. "Странджа" в Айтос. Бяха споменати още инцидентите в завода за пластмаса в Средец, пожарът във в.з. "Острици". Като най-голямото изпитание бяха опредлени огнените стихии в Сунгурларско, когато за потушаване на пламъците се наложи и намесата на хеликоптери. Голям пожар имаше и край Българово, когато отново в помощ на огнеборците влезе летателна техника.



Общо през 2025 г. в следствие на пожари са унищожени 102 сгради, уточни ст. комисар Николаев.



Като огромен успех на всички служители той изтъкна, че въпреки огромния брой инциденти, нито един от тях не е отнел човешки живот.



Основна причина за големия брой пожари е човешката небрежност, категоричен бе шефът на бургаската пожарна.



"През най-горещите дни хора си позволяваха да режат с флексове, да палят огньове, а най-малката искра е предпоставка за разпалване на пожар", подчерта той.



"Със сигурност, когато един пожар е върхов, какъвто бе случаят в Сунгурларе, летателната техника е много необходима. Ние имаме такава техника в лицето на ВВС. Ползвали сме я и ще продължаваме да я ползваме. Необходимо е пожарът от висок борд да влезе ниско долу, за да може екипите на пожарната да гасят. Това само показва необходимостта от такава техника. Имаме нужда от такава техника, но и имаме такава. Можем да разчитаме на нашите партньори в Европа, както и те на нас", каза още ст. комисар. Николаев.



Шефът на бургаската пожарна добави, че се работи усилено за подобряване на сградния фонд. Той даде примери с Царево, където новата сграда на пожарната вече е факт, а съвсем скоро ще бъде завършен и ремонтът на съществуващата в Средец. Продължава активно строежът и на новата сграда в Камено.



Ст. комисар Николаев потвърди, че вече има подписан договор за проектиране на нова административна сграда за бургаската пожарна, която ще се помещава на ул. "Булаир". Задвижена е и процедура за отделяне на терен в кв. "Изгрев" за изграждане на нова сграда за нуждите на РДПБЗН-Бургас.



Той подчерта, че след тежкия летен сезон пожарникарите имат нужда от обновяване на консумативите, с които работят - дрехи, ръкавици и др.



