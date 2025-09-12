ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Ужасяваща статистика! Шест пъти повече гори са изгорели в Бургаско през тази година!
Сред най-големите пожари на територията на бургаска област са тези в кв. "Люляците" в Карнобат в началото на лятото, последван от този в кв. "Странджа" в Айтос. Бяха споменати още инцидентите в завода за пластмаса в Средец, пожарът във в.з. "Острици". Като най-голямото изпитание бяха опредлени огнените стихии в Сунгурларско, когато за потушаване на пламъците се наложи и намесата на хеликоптери. Голям пожар имаше и край Българово, когато отново в помощ на огнеборците влезе летателна техника.
Общо през 2025 г. в следствие на пожари са унищожени 102 сгради, уточни ст. комисар Николаев.
Като огромен успех на всички служители той изтъкна, че въпреки огромния брой инциденти, нито един от тях не е отнел човешки живот.
Основна причина за големия брой пожари е човешката небрежност, категоричен бе шефът на бургаската пожарна.
"През най-горещите дни хора си позволяваха да режат с флексове, да палят огньове, а най-малката искра е предпоставка за разпалване на пожар", подчерта той.
"Със сигурност, когато един пожар е върхов, какъвто бе случаят в Сунгурларе, летателната техника е много необходима. Ние имаме такава техника в лицето на ВВС. Ползвали сме я и ще продължаваме да я ползваме. Необходимо е пожарът от висок борд да влезе ниско долу, за да може екипите на пожарната да гасят. Това само показва необходимостта от такава техника. Имаме нужда от такава техника, но и имаме такава. Можем да разчитаме на нашите партньори в Европа, както и те на нас", каза още ст. комисар. Николаев.
Шефът на бургаската пожарна добави, че се работи усилено за подобряване на сградния фонд. Той даде примери с Царево, където новата сграда на пожарната вече е факт, а съвсем скоро ще бъде завършен и ремонтът на съществуващата в Средец. Продължава активно строежът и на новата сграда в Камено.
Ст. комисар Николаев потвърди, че вече има подписан договор за проектиране на нова административна сграда за бургаската пожарна, която ще се помещава на ул. "Булаир". Задвижена е и процедура за отделяне на терен в кв. "Изгрев" за изграждане на нова сграда за нуждите на РДПБЗН-Бургас.
Той подчерта, че след тежкия летен сезон пожарникарите имат нужда от обновяване на консумативите, с които работят - дрехи, ръкавици и др.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 250
|предишна страница [ 1/42 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Кметът на Бургас към пожарникарите: Тази година бе различна от вс...
13:15 / 12.09.2025
Областният управител на Бургас призова да се изчистят реките пред...
12:48 / 12.09.2025
Пожарникарите в Бургас отбелязаха професионалния си празник
12:22 / 12.09.2025
Отлични новини за стадиона в кв. "Ветрен"!
11:53 / 12.09.2025
Ето как "Меден рудник" ще отбележи своя празник
11:40 / 12.09.2025
Водолази почистват морското дъно край Моста в Бургас
11:25 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета